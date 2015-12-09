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بعد بلاتر فضائح جديدة للفيفا في الطريق

9/12/2015
شعار الفيفا

تواصلت الفضائح المنسوبة للفيفا " حيث سّلم الأرجنتيني خوسيه لويس ميسنر، أحد المسؤولين الكرويين الـ 16 الذي ورد اسمه في لائحة المتهمين بالفساد في عالم كرة القدم، إلى السلطات المحلية اليوم الاربعاء.

وشغل ميسنر منصب أمين عام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم حتى الأسبوع الماضي عندما ورد اسمه في لائحة الأشخاص الـ16 الذين اتهمتهم السلطات الاميركية بالرشوة ضمن سلسلة الفضائح التي تهز الاتحاد الدولي "فيفا" واللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وتحدث محامي ميسنر، لويس داير، إلى الصحافيين قائلا: "ما لدينا حاليا هو مذكرة اعتقال مع اتهامات عامة محتملة تزعم أن ميسنر متورط في منظمة لارتكاب جرائم في تكنولوجيا المعلومات. ولا يوجد شيء ملموس".

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