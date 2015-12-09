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بدء اجتماع المعارضة السورية بالرياض لتوحيد الصف

9/12/2015
اجتماع الرياض

بدأ في الرياض (الأربعاء) اجتماع  المعارضة السورية بهدف لم شمل المعارضة وفق مرجعية عسكرية وسياسية واحدة و خصوصا قبل اجتماع نيويورك الذي سيعقد هذا الشهر لبحث الأزمة السورية

الاجتماع انطلق من بيان جنيف1 و من ثمّ اختيار وفد للتفاوض حسب بيان فيينا 2 و الذي أعلنته مجموعة العمل الدولية ، يتناول الاجتماع في يومه الأول بنود "الثوابت الوطنية للتسوية، ومفهوم التسوية السياسية، والعملية التفاوضية، والمرحلة الانتقالية"، على أن يركز اليوم الثاني على "الإرهاب، ووقف إطلاق النار، وإعادة بناء سوريا"، بحسب المصدر المطلع على جدول الأعمال المبدئي.

و قالت مصادر بالمعارضة السورية في تصريحات اليوم من الرياض إن الانتقال السياسي في سوريا هو مسؤولية السوريين ، و إن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام جديد بدون بشار الأسد ، و شدد المصدر على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا بشكل أساسي .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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