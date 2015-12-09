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النائب العام القطري: الدولار يتساوى مع المليار في "النهب"

9/12/2015

قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، إن العالم يتحول إلى غابة وعلينا أن نحرص على وجود "حمام سلام" داخل هذه الغابـة لحمايـة الضعيـف والمحتاج، مشدداً على ضرورة  الحفاظ علـى "المبدأ" فالدولار يتساوى مع المليار عندما يكون منهوبا ومستحقاً لدولة عربية.

وأضاف خلال كلمته أمام المنتدى العربي لاستراد الأموال المنهوبة في دورته الرابعة بتونس (الأربعاء)، أنه عندما نطالب باسترداد أموالنا المنهوبة نجد أمامنا حـججـاً مـا أنزل الله بها من سلطان دون النظر للقانون.

وتابع المري: " سننتقل إلى آليات جديدة تمنع الفساد وتـجـبـر الـدول عـلـى إعـادة الأمـوال الـمـنهوبـة، حيث نـواجــه اعـتـراضـات دولـيــة واسعة لـمـحـاولات اسـتـعادة الأموال العربية المنهوبة".

وقال نور الدين العلاقي، ممثل اللجنة الرباعية للحوار في تونس، إن اسـتـعادة الأموال المنهوبة يحتاج إلى تضافر كافة الجهود المحلية والدولية داخلياً وخارجياً.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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