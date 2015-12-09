القمة الخليجية بالرياض تبدأ أعمالها وسط أجواء ساخنة

بدأت بالرياض صباح اليوم "الأربعاء" القمة الخليجية الدورية التي تعقد برئاسة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ،و ينتظر أن تكون الأوضاع في فلسطين و سوريا و اليمن فضلا عن العلاقات مع طهران على رأس أولويات القمة .



ناقشت القمة ايضا الأوضاع في ليبيا و العلاقات بين دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، و كان قد سبق انعقاد القمة اجتماع تحضيري الإثنين الماضي لوزراء الخارجية بمجلس التعاون الخليجي برئاسة السعودية و التي أكدت في الاجتماع على تطلع أبناء دول المجلس لهذه القمة بوصفها لبنة في صرح الإنجازات ومحطة أخرى لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على حد وصفه .



تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ36 لـمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد برئاسة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.



ومن المنتظر أن يناقش القادة في قمة الرياض قضايا أساسية، على رأسها العلاقات الخليجية المشتركة، والوضع في كل من اليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، بالإضافة إلى الملف الليبي.



ومن المتوقع أن يصدر عن القمة تأييد لجهود توحيد أطياف المعارضة السورية التي بدأت اليوم في الرياض أيضا اجتماعا للاتفاق على رؤية مشتركة للحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.