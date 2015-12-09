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"الفرعون الذهبي" يعود لاستقبال زواره بالمتحف المصري

9/12/2015

الفرعون الذهبي – توت عنخ آمون

يعود القناع الذهبي للفرعون الصغير توت عنخ آمون مرة أخرى لاستقبال زائري المتحف المصري بوسط العاصمة المصرية في 16 ديسمبر كانون الأول بعد انتهاء ترميمه في عملية استمرت ثمانية أسابيع في ألمانيا.

وقالت وزارة الآثار المصرية إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في 16 ديسمبر كانون الأول للإعلان عن تفاصيل عملية الترميم وغيرها من الأعمال التحليلية والدراسات التفصيلية للقناع.

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة في وقت سابق إن وزارة الخارجية دعمت مشروع الترميم بقيمة 50 ألف يورو. وركزت أعمال الترميم على صيانة القناع وتحليل مكوناته إلى جانب تثبيت ذقن القناع الملكي بشكل صحيح إذ كان الذقن انفصل عن القناع أثناء عملية تنظيف في نافذة العرض الخاصة بالقناع الذهبي في خريف 2014.

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