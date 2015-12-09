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السيسي: لجنة تعاون ثلاثية لتنفيذ مشروعات الطاقة

9/12/2015

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق علـى تنفيـذ العديـد من المشروعات المشتركـة خاصـة في مجال الطاقة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائـمـة لـلـتـعـاون بـيـن مـصـر وقـبرص واليونان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي ثلاثي بأثينا (الأربعاء) "نــســعـــى إلـــى لــعـــب دور مــحــوري ومــشــتـرك في محاربة الإرهـاب، كما اتفقنا على ضرورة التوصل إلى حل عادل لـلـقـضيـة الفلسطينيـة وفقـا للمقررات الدولية".

من جهته قال الـرئـيـس الـقـبـرصـي، نيكوس أنستاسياس، إن اكتشاف حقول غاز في شرق المتوسط من شأنه أن يسهل التعاون بين بلادنا، وتابع: "اتـفـقـنـا على أنـمـوذج متكامل لتحقيق الـتعاون الإقليمي البناء".

وأردف الرئيس القبرصي: "سنستمر في دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبـي ومصـر فـي مجال محاربة الإرهاب".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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