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السجن لرئيس "مكافحة الفساد" بمصر لتلقيه "رشوة"

9/12/2015

رئيس جمعية مكافحة الفساد – حمدي الفخراني

قضت محكمة مصرية بسجن  حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، والنائب البرلماني السابق، 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية تلقي رشوة واستغلال نفوذ.

كانت نيابة جنوب الجيزة المصرية وجهت للفخراني 3 اتهامات، هي طلب رشوة من صموئيل زكي “محامى”، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له.

أما التهمة الثانية فهي زعمه استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، فيما كانت الثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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