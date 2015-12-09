الرئيس العراقي لشعبه: اتحدوا ضد تنظيم الدولة

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أن الإرهاب هو التحدي الأول الذي يواجه العراق وعلينا أن نواجهه بالوحدة وعدم الاختلاف، وتابع: "لابـد أن نتوحـد فـي مواجهـة الهجمة الـشـرسـة الـتـي يـتـعـرض لها الـعـراق حاليا".

وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى التشاوري الأول لإعادة إعمار العراق (الأربعاء)، أنه لا خيارأمام الجميع سوى التأكيد على وحدة الـعـراق وحـريتـه والحفاظ على سيادته وأمنه.

وأردف معصوم: "نرحب بكل دعم دولي ومساعدة لمواجهة الإرهـاب بـشـرط الـحـفـاظ عـلـى اسـتقلال العراق".

وقال سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي إن المحافظات التي احتلها تنظيم الدولة واجـهـت ظـروفـا صـعـبـة ومعاناة غيـر مسبوقـة، وتابع: " عـلـيـنــا أن نـتـجـاوز العشائرية والـطـائـفـيـة فـي حـربـنـا ضـد تـنظيـم الدولة".

وأضاف: "الانتصارات التي حققناها على تنظيـم الدولـة مـا كانت لتحدث لولا التكاتف بين كافة طوائف الشعب العراقي، لذا ندعو إلى حوار داخلي بين القوى السياسية الـعـراقـيـة لـرسـم خارطـة طريـق لمواجهة الإرهاب".

وأكد الجبوري أن مرحلة ما بعد "تنظيم الدولة" تتطلب التخطيط مـن الآن لـتـأمـيـن سلامـة حياة كافـة العراقيين، كما تتطلـب التخطيـط لإزالة الخلافات الطائفية والعشائرية بين العراقيين.

وشدد أيضاً على أن مرحلة ما بعد "تنظيم الدولة" تتطلب التخطيط لمؤتمر دولي يبحث سبل إعمار المحافظات التي دمرها الإرهاب، وتتطلـب كذلك تحقيق المصالحة الوطنية بيـن كافـة الطوائف العراقية.

من جهته، قال يان كوبيش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن محاربة تنظيم الدولة يجب أن يكون هـو الـهـدف الأول لـكافـة أبناء الشعب العراقي.

وأضاف أن تنظيم الدولة يحاول الاستفادة من الخلافات الـعـشـائـريـة والـطـائفيـة فـي العراق للتحقيق الانتصار، مؤكداً على ضرورة إرسـاء دعائم العدالة وضـمـان مـشـاركـة الجميع في الحكم والإدارة.

ويضم الملتقى التشاوري الأول ممثلين عن محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوي، بعنوان "تنظيم الدولة وما بعده.. أبناء العشائر في مواجهة الإرهاب".

ويبحث الملتقى الذي يضم 6 محافظات إعادة إعمار المحافظات العراقية السنية المدمرة ومساعدة النازحين والمهجرين.

وقد عرض ضمن فعاليات الملتقى فيلمً تسجيليً يوضح المعاناة التي واجهتها المحافظات الست جراء العنف والإرهاب .