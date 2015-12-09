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التعرف على "انتحاري" من منفذي هجمات باريس

9/12/2015

تفجيرات باريس الإرهابية – أرشيف

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الشرطة المحلية أنه تم تحديد هوية "الانتحاري" الثالث الذي فجر نفسه في مسرح باتكلان في الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. 

وذكرت الوكالة أن "الانتحاري" الثالث ويدعى فؤاد محمد عقاد يبلغ من العمر 23 عاما، وينحدر من مدينة ستراسبورغ ،كان توجه إلى سوريا مع نهاية 2013 ، برفقة أخيه ومجموعة من أصدقائه، غالبيتهم عادوا إلى فرنسا حيث تم اعتقالهم في ربيع 2014، وفق ما أفاد به مصدر في الشرطة وأكدته صحيفة  وباريزيان"".

كان المتهمون توجهوا إلى سوريا عبر تركيا، حيث قتل اثنان منهما هما الأخوان مراد وياسين وجلاليمن، من فرانكفورت ، بعد أن جندهم مراد فارس الذي يبدو من شبكات التواصل الاجتماعي أنه أحد أهم الذين ينشطون في تجنيد الجهاديين الفرنسيين. 

يذكر أن الهجوم على مسرح باتكلان خلف مقتل90 شخصا، فيما بلغ مجموع الضحايا في الاعتداءات التي هزت فرنسا ومعها العالم برمته 130 قتيلا، وكانت السلطات الفرنسية أعلنت عن هوية "الانتحاريين" الآخرين في الهجوم على باتاكلان، وهما الفرنسيان عمر إسماعيل مصطفاوي وسامي عميمور.

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