الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحات جديدة لإلغاء الحدود الرقمية

الاتحاد الأوربي يقدم مقترحات جديدة لإلغاء الحدود الرقمية

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن مقترحات جديدة لجعل التسوق على الإنترنت عبر الحدود أكثر سهولة، وإتاحة استخدام الأشخاص للخدمات الرقمية عند السفر بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتعد التدابير جزءً من حزمة أكبر تهدف لإلغاء الحواجز أمام استخدام الإنترنت داخل التكتل الذي يضم 28 دولة، في جهد لتعزيز التجارة الإلكترونية ومساعدة شركات الإنترنت الأوروبية في مجال تهيمن عليه شركات عملاقة أمريكية مثل جوجل.

وطبقا للمفوضية، فإن 15% فقط من المستهلكين الأوروبيين يتسوقون عبر الإنترنت من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فيما تزيد نسبة من يقومون بذلك من بلادهم إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.

وأشارت المفوضية إلى أن الاقتراحات تهدف إلى مواءمة قوانين بيع التجزئة عبر الإنترنت ، وتعزيز حماية المستهلك في حالة السلع المعيبة، مع تبسيط القوانين وتقليل التكلفة على بائعي التجزئة الذين يحتاجون لدفع 9 آلاف يورو (9780 دولارا) للتأقلم مع قوانين أي سوق أوروبي جديد يدخلونه.

وقال نائب رئيس المفوضية ، أندروس أنسيب "مقترحات اليوم سوف تمنح مزيدا من الحقوق للمستهلكين عبر الإنترنت وتسمح لهم بالحصول على السلع والخدمات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بكل ثقة ".

كما أعلنت المفوضية اليوم الأربعاء عن إجراء أخر يتعلق بإمكانية الإطلاع على المحتوى الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منح المستهلكين الأوروبيين فرصة الاطلاع على المحتوى الإعلامي عبر الإنترنت، مثل الكتب الإلكترونية والأفلام والموسيقى أو مباريات كرة القدم، خلال سفرهم إلى دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.