اختراع كرسي"غزاوي" للمعاقين يعمل بأوامر صوتية

صممت الفلسطينية نسمة السموني (23 عاما ) الطالبة بالسنة النهائية في كلية الهندسة مع زميلتها آلاء الخطيب كرسيا متحركا للمعاقين حركيا يعمل بأوامر صوتية.



والكرسي هو مشروع تخرج نسمة وآلاء في كلية الهندسة بجامعة الأزهر في غزة.

قالت نسمة السموني "إجمالي الإعاقة الحركية في القطاع تصل إلى 49% من المعاقين. فبالتالي هي أعلى نسبة لذلك ركزنا على خدمة هذه الفئة ."



وواجهت الطالبتان تحديات جمة أثناء تصنيع الكرسي وذلك بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول بضائع الى غزة.. الأمر الذي جعلهما أكثر ابتكارا في تصميمهما.



وقالت آلاء الخطيب "المشكلة الرئيسية كانت في عدم توفر القطع اللازمة للمشروع ولكن قمنا باستخدام البدائل والقطع المستعملة. أيضاً قطعة الصوت لم تكن موجودة في غزة فقمنا باستيرادها من الخارج."

ويستجيب الكرسي لأوامر صوتية مثل "توقف" "إلى أسفل" وغيرها من الأوامر عن طريق برنامج كمبيوتر وضعه الطالبتان.