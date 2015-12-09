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أسهم فولكس فاجن تعاود الصعود

9/12/2015

 سجل سهم مجموعة فولكس فاجن  الألمانية -أكبر منتج سيارات في أوروبا- ارتفاعا كبيرا اليوم الأربعاء  بعد أن قلصت المجموعة بشدة عدد المركبات المتأثرة بفضيحة التلاعب في  نتائج اختبارات معدل العوادم.

فقد كشفت أحدث البيانات الصادرة من شركة فولكس فاجن أن عدد السيارات  المرتبطة بوقائع تزييف قيم ثاني أكسيد الكربون في عوادمها أقل بشكل  ملحوظ مما كان مفترضا.

وقال متحدث باسم أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا اليوم الأربعاء إن  نتائج الاختبار الجديد- الذي أجراه المكتب الاتحادي للمركبات ووزارة  النقل وفولكس فاجن -أظهرت أن عدد هذه السيارات يبلغ 36 ألف سيارة بحد  أقصى وليس 800 ألف سيارة كما كانت تتوقع فولكس فاجن. 

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