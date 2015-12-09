"أبل" تطلق أول نسخة بالعربية من خدمة "سيري"

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أطلقت شركة أبل أول نسخة باللغة العربية من خدمة المساعدة الرقمية (سيري) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهو ما قد يجعل هواتفها آيفون أكثر جاذبية في سوق مزدهرة بها أكثر من 30 مليون شخص.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الأشخاص الذين يعيشون في هذين البلدين قادرين على استخدام سيري بلغتهم الأصلية على هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد وساعة آبل، وتحذو حذو غوغل التي تدعم بالفعل هواتفها نظام أندرويد بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية.

وقال بول بلاك، مدير الاتصالات والإعلام في آي.دي.سي الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن هذه جزء من مراعاة الاعتبارات الإستهلاكية والشخصية في الأجهزة المبنية على تقنية المعلومات التي نراها في جميع مستويات الصناعة.

وأشبعت أبل ومنافستها الرئيسية في سوق الهواتف الذكية غوغل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بأجهزتهما مما يجعل أسواقاً مثل الشرق الأوسط والصين والهند بين المناطق الرئيسية لنمو مبيعاتهما.

ويقول محللون إن أبل تعزز بالفعل الوعي بالعلامة التجارية بقوة في الشرق الأوسط وخصوصاً بين مستهلكي الأجهزة المتطورة العالية السعر، وقالت وسائل إعلام محلية إن افتتاح متجرين للتجزئة في الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول أثار جنون المستهلكين.

وذكرت آي.دي.سي أن شحنات الهواتف الذكية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ارتفعت بنسبة 66 بالمئة في الربع الأول من 2015 ومن المتوقع أن تصل إلى 155 مليون وحدة في العام.

ووجدت آي.دي.سي أن حصة أبل في السوق تصل إلى 17 بالمئة في الشرق الأوسط مقارنة مع 80 بالمئة لأندرويد.

وسيكون بمقدور المتحدثين باللغة العربية خارج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدام سيري على الرغم من أنه لن يكون متماشياً مع لهجتهم، واصبحت اللغة العربية لغة تنافسية لشركات التقنية مع وجود متغيرات إقليمية قوية وجديدة.