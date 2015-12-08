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وفد الفيفا يزور الدوحة لمتابعة استعدادات مونديال 2022

8/12/2015
 
أحد الاستادات القطرية  التي ستعقد في مباريات المونديال

عقدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر  2022 اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفياً مشتركا مع وفد الاتحاد الدولي لكرة  القدم الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام لمتابعة سير  التحضيرات لتنظيم المونديال وذلك بحضور ناصر الخاطر نائب الرئيس  التنفيذي للجنة وأعضاء وفد الفيفا داليا فيشر مدير الإعلام ونيكولاس  ميقوت مدير الاتصال بالوكالة وكولين سميث مدير المنافسات. 

وأكد ناصر الخاطر في بداية حديثه : "إن المؤتمر يقام بعد الاجتماع  الثاني لمجلس ادارة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022  بعد أن عقد  أول اجتماع في شهر فبراير واليوم بعد 10 شهور انعقد الاجتماع  الثاني". 

وأضاف: "الاجتماع تطرق الى آخر التطورات في مجال الملاعب والبنية  التحتية مثل الشوارع والمترو وكذلك البنية التحتية في المطار والميناء  وكل ما يتعلق بالأمور الاستراتيجية لكأس العالم..

وقد كان هناك اتفاق  على عدد الملاعب النهائية لكأس العالم 2022، وبسبب أهمية تحديد عدد  الملاعب تم تأجيل القرار إلى وقت لاحق بعد دراسته بتأني وذلك لأهمية  إنجاح البطولة .

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