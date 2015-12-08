وفد الفيفا يزور الدوحة لمتابعة استعدادات مونديال 2022

أحد الاستادات القطرية التي ستعقد في مباريات المونديال

عقدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفياً مشتركا مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام لمتابعة سير التحضيرات لتنظيم المونديال وذلك بحضور ناصر الخاطر نائب الرئيس التنفيذي للجنة وأعضاء وفد الفيفا داليا فيشر مدير الإعلام ونيكولاس ميقوت مدير الاتصال بالوكالة وكولين سميث مدير المنافسات.



وأكد ناصر الخاطر في بداية حديثه : "إن المؤتمر يقام بعد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 بعد أن عقد أول اجتماع في شهر فبراير واليوم بعد 10 شهور انعقد الاجتماع الثاني".



وأضاف: "الاجتماع تطرق الى آخر التطورات في مجال الملاعب والبنية التحتية مثل الشوارع والمترو وكذلك البنية التحتية في المطار والميناء وكل ما يتعلق بالأمور الاستراتيجية لكأس العالم..

وقد كان هناك اتفاق على عدد الملاعب النهائية لكأس العالم 2022، وبسبب أهمية تحديد عدد الملاعب تم تأجيل القرار إلى وقت لاحق بعد دراسته بتأني وذلك لأهمية إنجاح البطولة .