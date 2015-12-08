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نداء إنساني بـ20 ملياردولار لمساعدة 87مليونا في 2016

8/12/2015
 نازحون سوريون-أرشيف الجزيرة مباشر

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءهم الإنساني لعام 2016، طلبوا فيه بتوفير 20 ملياراً و100 مليون دولار لمساعدة أكثر من 87 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً.

وقال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن المعاناة في العالم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ جيل كامل.

وأضاف أن النزاعات والكوارث دفعت ملايين الأطفال والنساء والرجال إلى مرحلة الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة.

وناشد أوبراين المجتمع الدولي الاستجابة بسخاء مرة أخرى للنداء الطارئ لتوفير التمويل اللازم لتأدية المهمة الإنسانية.

وتبقى النزاعات في سوريا والعراق وجنوب السودان واليمن من بين أكبر عوامل زيادة الاحتياجات الإنسانية في عام 2016 إذ تؤدي إلى نزوح مزيد من الأشخاص داخل بلادهم وعبر الحدود.

وقد وصل عدد المجبرين على النزوح إلى 60 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.. وتزيد قيمة هذا النداء بمقدار 5 مرات عن المبلغ الذي طلب قبل 10 سنوات.

 

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