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" لن نخذلهم" مبادرة يمنية لإنقاذ مرضى السرطان

8/12/2015

أطلق المركز الوطني لعلاج السرطان في صنعاء  نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان  باليمن، ودشن المركز حملة بعنوان " لن نخذلهم" لإنقاذ نحو 800 مريض بسرطان الدم  وذلك بعد نفاذ كميات الدواء نتيجة الأوضاع الحالية باليمن.

وقالت السيدة هناء  الزهيري – المسئول الإعلامي للحملة  – "للنافذة المسائية"  على شاشة الجزيرة مباشر إن عدد حالات المرضى بالسرطان  بلغ 70 ألف حالة مرضية منذ 2005  فيما يبلغ عدد الحالات المرضية نحو 30  ألفا تحت العلاج في مركز السرطان وفروع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن، وأشارت إلى إن هذه الحملة تنقل استغاثة مرضى السرطان إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، وأعربت عن ثقتها في تلقى العون اللازم من دولة قطر لهؤلاء المرضى الذين يواجهون الموت مدللة على أن علاج مريض السرطان يكلف نحو خمسمائة وخمسة وخمسين ألف دولار.

وحول معاناة المريض اليمني قال الدكتور مختار المخلافي – رئيس مركز الأورام في تعز – إن المريض اليمني يعاني في الحالات العادية من صعوبات في تلقي العلاج ،  متسائلا عن صعوبة العلاج في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتردية حاليا،  وأشار إلى أن معاناة مرضى السرطان في اليمن تأتي في ظل الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة المئات منهم بعد نفاد أدويتهم جراء الحصار.

من جانبه ، أشار الدكتور محمد صلاح  –  المدير التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبد الله  للخدمات الإنسانية "راف" بدولة قطر إنه تم تقديم نحو 25 مليون ريال لدعم القطاع الصحي في اليمن في ظل الأوضاع الحالية ، وأضاف أنه يتم تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن عبر شركاء للمؤسسة في الداخل اليمني وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بالإضافة للمساعدات النقدية بتقديم المساعدات الطبية والدعم للمراكز الطبية في اليمن .

حسين الصوفي  صحفي يمني قام بعرض كليته للبيع في اليمن دعما لمرضى السرطان – قال إن قراره جاء دعما لنحو 800 مريض بسرطان الدم وكمبادرة لتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان في اليمن .

المصدر : الجزيرة مباشر
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