فلسطينية تصنع الحلي من خشب الزيتون

تدير نادية حزبون مصممة الأزياء والحلي متجرها داخل محطة حافلات رئيسية في بيت لحم حيث يتجمع السياح قبل زيارة كنيسة المهد التي أقيمت في المكان الذي يعتقد أن المسيح ولد فيه.

ما يميز تصميمات حزبون عن غيرها من باعة العاديات هو اختيارها للخامة التي تصنع منها الحلي.

فعلامتها التجارية التي تحمل الحرفين الأولين من اسمها لا تستخدم في صنعها سوى خشب الزيتون.

ودرست حزبون تصميم الأزياء في لندن وبدأت العمل كمصممة في جمهورية التشيك في عام 2012. وكانت ترسل تصميماتها لعمال في بيت لحم ليعيدون تصدير المنتج لها.

وفي عام 2013 انتقلت إلى بيت لحم حيث ترسم الآن تصميماتها وتنتج أعمالها اليدوية من خشب الزيتون.

وتدخل حزبون في تصميماتها أبيات لشعراء فلسطينيين وتوجه رسائل عن الحضارة الفلسطينية.

وقالت أن مجموعتها تستهدف الشبان.

وتروج حزنون لبضاعتها داخل متجرها وعلى الانترنت وفي العديد من المعارض المحلية وحول العالم.

وتنتج حزنون مجموعة جديدة كل ثلاثة اشهر ويتراوح أثمان القطع بين خمسة دولارات و35 دولارا.