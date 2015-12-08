فقدان 14 عامل فلسطيني داخل نفق أغرقه الجيش المصري

الجيش المصري يضخ المياه على حدود قطاع غزة (أرشيف)

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن إجرائه عمليات بحث عن 14 عاملا فلسطينيًا علقوا داخل نفق حدودي مع مصر.

وقال الجهاز في بيان: "الدفاع المدني يبحث عن 14 عاملا علقوا داخل نفق على الحدود مع مصر".

من جانبها ، أوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "العمال فقدوا بعد ضخ الجيش المصري مياه البحر إلى داخل النفق الذي كانوا فيه.

وأضافت أن "بعض العمال يجرون أعمال ترميم في بعض الأنفاق الحدودية في محاولة لإعادة تشغيلها وإمداد القطاع ببعض المواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها بفعل الحصار".

ويقوم الجيش المصري بضخ مياه البحر في منطقة الأنفاق الحدودية لضمان عدم استخدامها مستقبلا.