شهيد خلال مواجهات مع الاحتلال بـ"بيت لحم"

استشهد شاب فلسطيني فجر (الثلاثاء) وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات عنيفة اندلعت، فجراً، مع قوات الاحتلال في مخيم "الدهيشة" للاجئين الفلسطينيين ببيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

واستشهد الشاب مالك أكرم شاهين (20 عاماً) متأثراً بجراحه التي أُصيب بها عقب استهدافه بالرصاص الحي وإصابته في الرأس، خلال المواجهات الدائرة في المخيم.

وذكرت مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وسط إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع تجاه منازل السكان، قبل أن تقوم بشن حملة مداهمات واعتقالات بمنازل المخيم.

وصاعد الاحتلال مواجهاته مع الشبان الذين تصدوا لها، ما تسبب بإصابة عدد من الشبان، بينهم الشاب شاهين الذي أصيب بعيار ناري في رأسه سرعان ما أدى إلى استشهاده.

وعرف من المعتقلين الشبان: مصطفى جبريل الحسنات، وعلي محمد أبو عجمية (21 عاما)، ومحمد الياس سراحنة (19 عاما)، وضياء الجعفري(20 عاما)، وقصي يوسف أبو لبن (26 عاما)، وبلال إبراهيم الأفندي (25 عاما).

فيما سلمت قوات جيش الاحتلال الشاب عدي فتحي عياد (21 عاما)، بلاغاً لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنات "هوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

وباستشهاد الشاب مالك شاهين، يرتفع عدد الشهداء في مدينة بيت لحم لـ 6، وإلى 116 شهيداً في مختلف الأراضي الفلسطينية، منذ بدء انتفاضة القدس ببداية تشرين أول (أكتوبر) الماضي، بينهم 26 طفلاً وطفلة و5 سيدات.

وفي مشهد يدمي القلوب ودعت أم الشاب الشهيد مالك ابنها بقولها "وجعتني يا ابني .. الله يرضى عنك يا حبيب عمري"، ومنذ بدء الانتفاضة هناك 116 أماً ذقن مرارة فراق فلذات أكبادهن على يد الاحتلال.