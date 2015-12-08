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شبح طفل يتجول بمنزل ياباني.. وهم أم حقيقة؟!

8/12/2015

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما يعتقد بأنه شبح طفل، وهو يطوف ويتجول عدة مرات في غرفة جلوس أحد المنازل في اليابان، ومنذ نشر الفيديو على موقع "فيسبوك" حصل على مشاهدات تجاوزعددها 700 ألف مشاهدة.

وقال صاحب المنزل "ماساهيرو" بأنه صور شبح الطفل (المزعوم) بكاميرا تخصه ونشر الفيديو على فيسبوك تحت عنوان" لقد نجحت في تصوير شبح بالفيديو".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عبر صاحب المنزل الياباني عن سعادته بوجود تلك الروح في المنزل لأنه يؤمن بالأسطورة الشعبية المنتشرة في الفولكلور الياباني والتي تقول بأن شبح الطفل يجلب الحظ الحسن لكل من يراه.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان الفيديو حقيقياً أم مزيفاً، لكن كثيراً ما تنتشر بعض الخرافات الغريبة حول أشباح لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 6 أعوام يلعبون، وغالباً ما يكون الهدف من وراء تلك الأشياء المزعومة البحث عن شهرة أو ثروة.
 

 

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