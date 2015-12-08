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شاهد..مقاوم "انتفاضة السكين" ستحرر فلسطين

8/12/2015

قال المقاوم الفلسطيني عيسي النشار  الشاهد على الانتفاضة الفلسطينية الأولى إن الانتفاضة الثالثة أو ما يطلق عليها انتفاضة السكين التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي بعد اقتحام مستوطنين  متطرفين بصحبة شرطة الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى   ستحرر الأراضي الفلسطينية بالكامل .

وأضاف خلال لقاءه مع "النافذة المسائية"  على شاشة الجزيرة مباشر في ذكري الانتفاضة الأولى أن  الشعب الفلسطيني عاش مراحل متعددة بدأت بتهجيره من أرضه بالقتل والقمع والقهر، وبعد هزيمة  67 تم احتلال قطاع غزة وباقي الضفة الغربية وكل الاراضي الفلسطينية .

وتطرق النشار إلي بداية الانتفاضة الفلسطينية  الأولى والحادث الذي فجرها عندما قام سائق إسرائيلي بقتل 4 عمال فلسطينيين دهسا  وقال " صحيح كان هذا الحادث كان شرارة الانتفاضة ا ولكن  شعبنا كان جاهزا نفسيا ومعنويا لها "

ولفت إلي أنها كانت انتفاضة سلمية اعتمدت على الحجر و "الكاوتشوك " و الزجاج الحارق وتنبتها منظمة التحرري الفلسطينية"

وأشار إلي أن الاحتلال الإسرائيلي حاول تدجين الشعب الفلسطيني وفشل في هذا الأمر وبعدها حاول إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية من منظوره هو فكفر بها الشعب الفلسطيني وكفر بالمجتمع الدولي الذي تبنى أوسلو ومدريد وغيرها من الاتفاقيات التي لم تحقق شيئا من طموحات الشعب الفلسطيني

وأوضح النشار أن الانتفاضة الثانية  التي بدأت عقب اقتحام اريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق للمسجد الأقصى كانت  تختلف إلي حد كبير عن الأولي لأنها جاءت عن قناعة  تامة من كل أطياف الشعب الفلسطيني بما فيهم الرئيس الراحل ياسر عرفات بفشل الحل السياسي لذلك تحولت بسرعة الي انتفاضة مسلحة ولم تظل انتفاضة حجر كالأولى .

من جانبه قال واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية إن الانتفاضة الأولى انطلقت بعد حادث دهس العمال الفلسطينيين وأن الشعب الفلسطيني انخرط فيها  بكل فئاته ضد الاحتلال الاسرائيلي واستخدم كل  الوسائل  ومنها الحجر والزجاجات الحارقة ،وقال كانت هناك قيادة وطنية موحدة لهذه الانتفاضة تحت راية "منظمة التحرير الفلسطينية "

المصدر : الجزيرة مباشر
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