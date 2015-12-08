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شاهد: فلسطيني عمره "77 "طالب في الثانوية

8/12/2015

سجل مُسن فلسطيني يبلغ من العمر77 عاما نفسه للدراسة في المرحلة الثانوية بالضفة الغربية. وهو يقول إنه يتطلع إلى الالتحاق بالجامعة في العام القادم.

ربما يجسد عبد أبو عجمية الحكمة الشائعة التي تحث الناس على طلب العلم من المهد الى اللحد، وأبو عجمية هو أب لستة رجال وثلاث نساء واضطر إلى الانقطاع عن التعليم بعدما وصل إلى السنة السادسة الابتدائية في عام 1953 لأن المدرسة في قريته لم يكن بها مستويات أعلى.

وبعد 62 عاما عاد ليكمل تعليمه العالي.

ويأمل أبو عجيمة الذي يجلس في حجرة دراسة بها 31 طالبا تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما أن يكون له تأثير إيجابي على زملائه في قاعة الدراسة.

وقال عاطف الجمل الاستشاري بمديرية التعليم أنه من المستحسن لأشخاص مثل أبو عجيمة أن يحصلوا على فرصة ثانية في التعليم.

ووفقا لدراسة للبنك الدولي في عام 2013 فان 82 في المئة ممن هم في سن التعليم الثانوي مسجلين في المدارس الثانوية في الضفة الغربية وغزة.

وبلغ معدل من يعرفون القراءة والكتابة حتى عام 2014 نحو 96 في المئة.

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