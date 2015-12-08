شاهد: السيسي يحذر أوربا من تدفق اللاجئين من مصر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول الأوروبية من خطورة تدفق اللاجئين من مصر متسائلا :" إذا لم يكن هناك استقرار في مصر فلكم أن تتخيلو كيف ستكون أعداد اللاجئين إلى أوروبا، مطالبا رئيس الوزراء اليوناني بشرح حقيقة الأوضاع في مصر لدول الاتحاد الأوروبي.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني في أثنيا أن منع تدفق السلاح واللاجئين غير النظاميين يحتاج لإمكانات تفوق مصر واليونان وقبرص، إذ يتطلب جهد دولي متكامل يمنع وصول الأسلحة المهربة والأموال.

كما طلب السيسي من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس زيارة القاهرة في أقرب فرصة لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مشروع تنمية قناة السويس.

وقال الرئيس المصري إن المباحثات المشتركة عكست الاتفاق في الرؤى حول ملفات الطاقة والتكامل البحري إضافة إلى الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأكد على أن اللقاء الثلاثي مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي يمكن أن يتحول إلى نواة لتعاون إقليمي، وفرصة لحل المشاكل الإقليمية بشكل أفضل.

من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبارس إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ستساهم فى توسيع التعاون وتحقيق الاستقرار. مشيرا إلى أنهم يسعون لحل سلمى للأزمة السورية وكذلك الوصول لحل سياسى فى ليبيا.

وشدد على ضرورة مواجهة موجات الهجرة غير النظامية على أساس إنساني