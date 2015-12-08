سكان القاهرة يسيطرون على 56% من أجور الموظفين

موظفو القاهرة الكبرى يحصلون على 56% من الاجور في مصر

كشفات بيانات تقرير الحسابات الاقليمية التي تتاح للمرة الأولى أن سكان قطاع القاهرة الكبرى الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يحصلون على أكثر من نصف أجور جميع موظفي مصر بنسبة تصل ل 56% بينما يصل نصيب سكان وسط الصعيد، أسيوط والوادي الجديد، إلى 2.3% وهو النصيب الأدني بين الأقاليم المصرية

قال وزير التخطيط أشرف العربي، صباح اليوم في تقديمه للتقرير "لأول مرة في مصر سيكون عندنا حسابات قومية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الإقليم".

وتظهر بيانات التقرير أن إقليم القاهرة الكبرى يساهم أيضا بالنصيب الأكبر في الناتج الإجمالي لمصر، بنسبة 45.2%، يليه إقليم الإسكندرية، ويشمل البحيرة والإسكندرية ومطروح، بنسبة 15.5%، بينما كانت مساهمة إقليم وسط الصعيد في الناتج هي الأدنى بنسبة 2.2%.

وقال العربي إن بيانات الحسابات الإقليمية ستمكن صناع القرار وشركاء التنمية، مثل القطاع الخاص والجهات المانحة، من تخطيط رؤيتها التنموية لتحقيق العدالة بين المحافظات في توزيع فرص النمو الاقتصادي على نحو أفضل. "مصر ستتبنى خلال الفترة القادمة منهج النمو الاحتوائي.. الذي لن يستبعد أحد".

وبالرغم من الدور البارز للعاصمة في الإنتاج، حيث مثلت وحدها نحو ثلث الناتج الإجمالي لمصر، وكذلك نصيبها الكبير في الأجور، 44.1%، فإن التقرير يرى أن معدلات الفقر فيها "مرتفعة"، حيث وصلت نسبته إلى 18% من سكانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، تبعا للحسابات القومية.

كما أشار التقرير إلى أن معدل البطالة في القاهرة وصل 16%، وهو أعلى من متوسط البطالة على مستوى الجمهورية، والبالغ 13%.

أما الصعيد صاحب النصيب المتدني في الإنتاج والأجور، فأوضح التقرير أن القيمة المضافة الإجمالية المولدة من محافظات الصعيد تعتبر ضئيلة، باستثناء محافظة البحر الأحمر، بفضل نشاط استخراج البترول في هذه المحافظة. لذلك فإن نسبة الفقراء في الصعيد جاءت مرتفعة "بشكل ملحوظ".

من جهة اخري قال خالد حسني، المتحدث باسم مجلس معلومات السيارات "الأميك"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة مبيعات السيارات في السوق المصرية بلغت 30 مليار جنيه خلال العام الجاري مقابل 31 مليار جنيه العام الماضي.

وأشار، خلال كلمته أمام مؤتمر القمة الثانية لصناعة السيارات "إيجيبت أتوموتيف"، إلى أن مبيعات السيارات تعافت بشكل كبير خلال آخر عامين رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد، إذ ارتفعت من نحو 196 ألف سيارة في عام 2013 إلى 293 ألف سيارة في 2014 وإلى نحو 279 ألف خلال العام الجاري.