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رضوان: السلطة الفلسطينية تسببت بإغلاق معبر رفح

8/12/2015
إسماعيل رضوان، القيادي بحماس

قال إسماعيل رضوان القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن السلطة الفلسطينية تـتحمـل بشكل أساسي مسؤولية استمرار إغلاق معبر رفح.

وأضاف خلال ندوة تحت عنوان "مآلات أزمة معبر رفح وجهود الحل" (الثلاثاء) في غزة، أن هــنــاك تحريض مــن الــســلــطـــة الفلسطينية ومقرها  رام الله تــجــاه غــزة.

وطالب "رضوان" السلطة بأن تتعامل مع سـكان غزة كجزء من الكيان الفلسطيني ، لافتاً إلى أن الجانب الـمـصـري أرجع إغــلاق المعبر لدواعٍ أمنية.

وأشار إلى أن هناك قراراً إسرائيلياً أمريكياً بالتضييـق علـى قطاع غزة لاستهداف المقاومة.

من جانبه قال سفيان أبو زايدة، القيادي بحركة فتح، إنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار إغلاق معبر رفح، وأضاف أن مصر تلام على إغلاقها للمعبر ,  معتبرا أن  الخلاف الفلسطيني سبب رئيسي في استمرار الإغلاق".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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