رأس خنزير في دورة مياه مسجد بأستراليا

رأس خنزير داخل دورة مياه مسجد في استراليا

تعرض الطالب التونسي مجدي الفالح الذي يدرس في استراليا لموقف صادم ومخيف وذلك عند دخوله دورة مياه ملحق بقاعة للصلاة بجامعة غرب استراليا فوجد رأس خنزير مقطوعة و موضوعة فوق قاعدة "الحمام ".

ورغم الصدمة والدهشة والخوف التي سيطرت على الطالب التونسي إلا أنه قام بتصوير المشهد ونشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " وكتب تحت الصورة "

لدى دخوله إلى دورة مياه التابع لإحدى قاعات الصلاة بجامعة "غرب أستراليا"، تفاجأ طالب تونسي بمشهد صادم للغاية، فقد وجد رأس خنزير موضوعا على فوهة دورة المياه " أمر خطير للغاية أن يتم ارتكاب عمل كهذا وسط الجامعة"

وأثارت الصور التي نشرها الفالح علي صفحته ردود فعل غاضبة ،حيث نددت جمعية الطلاب في بيان لها بهذا الحادث قائلة "إن هذا العمل غير مقبول تماما بالجامعة. فالهدف وراء هذا الحادث هو التشجيع على العنصرية والتحريض ضد الديانات، ليس إلا."

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من الطلاب دهشتهم من الحادث. وأرجح بعضهم أن يكون شخص من خارج الجامعة تسلل إلى المرحاض ووضع رأس الخنزير هناك، وذلك لكون الحرم الجامعي مفتوحا أمام العامة.

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