دراسة علمية .. الحمام قادر على اكتشاف السرطان

حمامة تتعرف على خلايا سرطانية

قال علماء في جامعة، أيوا، الأمريكية إنهم اكتشفوا قدرات جديدة لطيور الحمام، تمكنها من التمييز بين الخلايا السرطانية والسليمة في أنسجة الثدي.



ويعتقد هؤلاء العلماء أن مهارة الحمام قد تساعد الباحثين والمهندسين على تطوير معدات لتشخيص الخلايا السرطانية من صور الأشعة.



و قام الحمام بشكل جيد بتصنيف فحص التصوير الاشعاعي للثدي، و قال العلماء إن هذه الخاصية لديه يمكن أن تساعد قدرة الحمام في تحسين تكنولوجيات تشخيص جديدة تعتمد على الصور.وقد نشرت نتائج ذلك البحث في موقع المجلة العلمية (Plos One).