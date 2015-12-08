حبس 5 من أمناء الشرطة في مصر بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت

تعذيب في السجون المصرية سجن معتقل مصر "أرشيف "

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، أمس الاثنين، تجديد حبس 5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم مع 4 ضباط في واقعة تعذيب المواطن “طلعت شبيب” ووفاته داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة قد أمرت يوم الجمعة الماضي بحبس أربعة من ضباط الشرطة على ذمة القضية نفسها.



وكانت قوة من الشرطة اعتقلت المواطن طلعت شبيب في الأقصر بصعيد مصر، وتوفي بعد ساعة من احتجازه في مركز الشرطة.



وجاء في تقرير الطب الشرعي أن شبيب توفي نتيجة تعرضه لضرب على العنق والظهر، تسبب بقطع الحبل الشوكي وأدى إلى وفاته.



وفي حادث منفصل أمرت النيابة العامة في الاسماعيلية بحبس شرطي على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.