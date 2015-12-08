جون كيري يحقق رقما قياسيا في رحلاته الخارجية

كيري يتجاوز 1.5 مليون كيلو مترا بالطائرة

اجتاز وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكثر من 1,5 مليون كيلومترا بالطائرة منذ توليه مهامه، متخطيا بذلك الرقم المسجل للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون .

وأمضى كيري حتى اليوم 2088 ساعة، أي 87 يوما، في الطائرة في مقابل 2084 ساعة لكلينتون. وفي المقابل، زارت كلينتون 112 بلدا، اي 35 بلدا اكثر من كيري الذي امضى ما مجموعه 422 يوما خارج بلاده خلال هذه الفترة.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني عند نهاية كل رحلة، اجتاز جون كيري 957 الفا و744 ميلا بالطائرة (مليون و541 الفا و339 كيلومترا) منذ تسلمه مهامه في فبراير/ شباط 2013.

وخلال حوالى ثلاث سنوات من السفر المتكرر حول العالم ، إلى 77 بلدا بعضها زارها مرات عدة مثل فرنسا ، حطم جون كيري خلال الأيام الماضية الرقم القياسي المسجل باسم هيلاري كلينتون التي تولت على مدى اربع سنوات مهامها على رأس وزارة الخارجية الأمريكية (كانون الثاني/يناير 2009 الى شباط/فبراير 2013) واجتازت بالطائرة 956 الفا و733 ميلا (مليون و539 الفا و712 كيلومترا)، وفق حسابات صادرة عن الوزارة.

ويتخطى الرقم المسجل من كيري ذلك العائد لكلينتون حاليا بـ1627 كيلومترا فقط، الا ان وزير الخارجية الأمريكي الحالي سيبقى في المبدأ في وزارته لـ13 شهرا اضافية حتى نهاية ولاية الرئيس باراك اوباما في 20 كانون الثاني/يناير 2017.

وسيبلغ جون كيري عامه الثاني والسبعين بعد أيام قليلة. ويعرف بلياقته البدنية الممتازة وقد عمد الى تسريع وتيرة جولاته اذ انه يمضي في بعض الاحيان اسبوعا او عشرة ايام في اوروبا والشرق الاوسط وآسيا وافريقيا قبل العودة لـ48 ساعة فقط الى الولايات المتحدة للانطلاق مجددا في رحلة مع معاونيه البالغ عددهم حوالى 40 شخصا، من عناصر أمن وصحافيين.