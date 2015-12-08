تلغراف: تنظيم الدولة باقٍ ما بقى الأسد

بشار الأسد وأبو بكر البغدادي

قال الكاتب في صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية ديفيد بلير إن تنظيم الدولة باق ما بقى بشار الأسد في الحكم.

ويضيف الكاتب أن بشار الأسد بذل كل ما في وسعه منذ بداية الثورة عليه لمساعدة المتطرفين على اختطاف المعارضة السورية والهيمنة عليها.

ويحذر الكاتب من أن الديكتاتور يتظاهر دائما بأنه عدو عدوك من أجل ترسيخ سلطته، وهو ما ينطبق على بشار الأسد وفق رأي الكاتب، موضحا أنها حيلة قديمة فعلها كل ديكتاتور عربي منذ عبد الناصر الذي استخدم فزاعة الإسلاميين.

وأوضح الكاتب أن الحكومات الغربية تتعرض لابتزاز من قبل الأسد، حيث يعرض عليهم مساعدته من أجل محاربة تنظيم الدولة وفي المقابل يتغاضون عما يقوم به من جرائم بحق الشعب السوري بما فيها قتل الأطفال بالغاز وهم نائمون.

ويضيف الكاتب أن الأسد الذي خسر حوالي 80% من التراب السوري يحاول الحفاظ على منصبه من خلال الظهور كحليف في الحرب على تنظيم الدولة.

ويبين الكاتب أن النظام السوري يشترى النفط من تنظيم الدولة ما يمثل شريان حياة له، كما أن الأسد يقاتل المعارضة السورية المسلحة بشراسة بنسبة 94% من نسبة ضرباته في حين خفف هجماته على تنظيم الدولة إلى 6% فقط من هجماته.

وينفد الكاتب الفكرة القائلة بأنه لا يمكن الاستغناء عن الدكتاتور الذي يحارب الإرهاب مؤكدا أن التخلص من الأسد هو البدابة لهزيمة "الإرهاب".