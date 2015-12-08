تركيا: لن نرسل المزيد من القوات للعراق

وزير الخارجية التركي – مولود جاويش أوغلو

بعد أن أمهلت بغداد أنقرة الأحد 48 ساعة لسحب قواتها من شمال العراق، أعلنت تركيا أنها لن ترسل المزيد من الجنود، لكنها ستبقي على أولئك المنتشرين في الموصل حاليا.

أبلغ وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن تركيا أوقفت إرسال قوات إلى شمال العراق في الوقت الراهن، لكنها لن تسحب الجنود المتواجدين هناك بالفعل.

وقال تانجو بلجيج، المتحدث باسم الخارجية التركية، للصحفيين إن جاويش أوغلو كرر احترام أنقرة لوحدة الأراضي العراقية، في المكالمة بين الوزيرين التي أجريت مساء الاثنين، وكانت العراق قد أمهلت تركيا الأحد 48 ساعة لسحب قواتها.

وأوضح جاويش أوغلو للجعفري أن وجود تركيا في الموصل يهدف إلى المساهمة في محاربة العراق " لتنظيم الدولة" وقال بلجيج إن مثل هذه التدريبات ستستمر بالتنسيق مع العراق.