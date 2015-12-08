ترامب يطالب بمنع دخول المسلمين إلى أمريكا

المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب (رويترز)

طالب المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب بفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة في الطرح الأكثر إثارة حتى الآن من مرشح رئاسي على إطلاق زوجين مسلمين النار الأسبوع الماضي في حادث قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه كانت له دوافع متطرفة.

وقال ترامب أمام أنصاره في ساوث كارولاينا "ليس لدينا خيار" محذرا من هجمات على غرار هجمات 11 سبتمبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

واجتذب تصريح ترامب "عن منع هجرة المسلمين" للولايات المتحدة انتقادات حادة من بعض منافسيه الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2016 وجميعهم يبحث عن سبل لإبعاده عن الصدارة.

وطالب الملياردير وقطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع سابقا، والذي غالبا ما يستخدم لغة عرقية، بالمنع الكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة إلى أن يتخذ الكونجرس اجراءا بشان هذه المسألة.

وقال ترامب "إلى أن نتمكن من تحديد وفهم هذه المشكلة والتهديد الخطير الذي تمثله فإن بلادنا لا يمكن أن تكون ضحية هجمات مرعبة من أشخاص يؤمنون بالجهاد فقط وليس لديهم أي قدر من العقل أو الاحترام للحياة البشرية."

وسئل كوري ليفاندوفسكي مدير حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني عما إذا كان الإغلاق سينطبق بشكل محدد على الهجرة أو بشكل موسع على تأشيرات دخول الطلاب والسائحين والمسافرين الآخرين الى الولايات المتحدة فاجاب قائلا "كل شخص".

وفي ماونت بليزنت في ساوث كارولاينا قال ترامب أمام حشد إن المساجد في الولايات المتحدة يجب أيضا اخضاعها للتمحيص. وقال "علينا أن نرى ماذا يحدث."

وذهب ترامب بعيدا عن أي من المرشحين الجمهوريين الآخرين الذين طالبوا بتعليق خطة الرئيس باراك أوباما لجلب قرابة 10 آلاف لاجئ سوري يفرون من الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم ومن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في سان برناردينو بكاليفورنيا وقام بها زوجان مسلمان. وكان الزوج سيد رضوان فاروق قد ولد في الولايات المتحدة. أما الزوجة تشفين مالك فولدت في باكستان ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة قادمة من المملكة العربية السعودية.

وكتبت المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون في تغريدة على تويتر ان فكرة ترامب "مستهجنة ومتحاملة ومثيرة للشقاق."

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "هذا تصريح شائن من شخص يرغب في تولي أعلى منصب في هذا البلد. هذا تهور وببساطة هو تصرف غير أمريكي. دونالد ترامب يبدو وكأنه زعيم لغوغاء وليس لأمة عظيمة مثل أمتنا."

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض لمحطة تلفزيون إم.إس.إن.بي.سي إن ترامب "يسعى لاستغلال جانب أكثر ظلاما وعنصرا أكثر ظلاما أيضا ويحاول اللعب على مخاوف الناس من أجل حشد دعم لحملته."

وألقى أوباما خطابا ليل الأحد في المكتب البيضاوي طالب فيه الأمريكيين بالتسامح مع أقرانهم المواطنين بصرف النظر عن دينهم.