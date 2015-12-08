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بالفيديو.. كيف تصنعين "اللبنة" بسهولة؟

8/12/2015

قدمت الشيف عائشة التميمي طريقة عمل اللبنة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وصحية من خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" (الثلاثاء) على شاشة الجزيرة مباشر.

وذكرت المكونات وهي عبارة عن زبادي وملح طبيعي غير مكرر، وقطعة قماش (شاش) ثم شرحت كيفية عمل اللبنة، ويمكن تشكيل اللبنة بعدة أشكال كما يمكن مزجها بالزعتر وزيت الزيتون على حسب الرغبة.

وفوائد اللبنة عديدة صحية وهامة جداً لصحة الإنسان فهي تساعد علي تجديد خلايا الجسم، وتمد الجسم بالطاقة, وتقي من العديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والشرايين ومرض السكري.

كما تساعد علي قتل الجراثيم والفيروسات داخل الجسم، وتقي الجسم من السموم والغازات، كما تساعد علي التخلص من آلام والتهابات المعدة والقناة الهضمية، وتساعد في حالات عسر الهضم والإمساك.

تحتوي علي العديد من البروتينات المهمة في الحفاظ وبناء عضلات الجسم والمحافظة علي الجهاز العصبي، كما تحتوي على الكثير من الكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام والأسنان.

ومن أهم فوائد اللبنة خاصة للمرأة أنها تكسب متناولها بالإشراقة والحيوية لاحتوائها علي فيتامين B2 الذي يعد ضرورياً لصحة البشرة والشعر والمحافظة علي بريق ولمعان العينين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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