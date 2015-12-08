بالصور.. "الشاطئ" أفقر مخيمات غزة يتلون بـ"الحياة"

جدران مخيم الشاطي تحولت إلى لوحات فنية (الأناضول)

في مخيم "الشاطئ"، المطل على البحر الأبيض المتوسط، غربي مدينة غزة، تبدو جدران المساكن الملتصقة وأرضيات أزقته المتهالكة قاتمة اللون، ويميل بعضها إلى السواد، بفعل "الفقر" وما خلفته سنوات الحصار، والحروب الإسرائيلية المتعاقبة.

غير أن ريشة عدد من الرسامين، والفنانين التشكيليين، أرادت لثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن يبدو بفضل ألوان وردية زاهية، مغايرا لتفاصيله البائسة.

يقول بهجت، إنّ جدار بيته الرمادي القاتم، تحول إلى آخر ناطق بالحياة، وقد تزين بورود كبيرة برتقالية وبنفسجية اللون.

لكنه يضيف مستدركا، إن الألوان لم تغير من حقيقة وضعهم المعيشي القاسي، ولم تقدم له عملا، أو طعاما لأسرته.

ويستدرك الأب لثمانية أطفال، بأسى: "تلونت من برا (الخارج)، لكن جوا (الداخل)، سواد وفقر وحال صعبة".

غير أنه يعترف بأنّ الألوان الجميلة الزاهية، والتغيير الذي أصاب المخيم، أدخل السعادة إلى قلوب قاطنيه.

ويعيش في المخيم (تقل مساحته عن كيلو متر مربع) أكثر من 82 ألف لاجئ، من إجمالي عدد السكان البالغ 1.9 مليون شخص.

وبالقرب من جدار تحول لونه الرمادي المائل إلى الأسود إلى ما هو أشبه بلوحة فنية، بفضل ما ارتسم عليه من زهور برتقالية اللون اندمجت مع خطوط خضراء، شكلت شجرة صغيرة تدلت من أسفل شباك حديدي متهالك، يقف طفلان، وهما يلوحان بفرح.

يقول أحدهم واسمه "نضال" (11 عاما)، إنه سعيد جدا برؤية منزله بحلة مختلفة، ويضيف: "لا أصدق نفسي، لقد أصبح المكان جميلا".

ونالت الألوان من أرضيات المخيم، وعتبات الأدراج الواصلة بين البيوت والأمكنة، واصطفت إطارات خشبية ملونة عُلقت عليها الزهور في مشهدٍ يعيد الحياة والأمل للمخيم البائس كما تقول داليا عبد الرحمن، منسقة المبادرة التي أطلقها نحو 30 فنانا وحملت اسم "غزة أحلى".

وتضيف عبد الرحمن، إنّهم استخدموا ألوانا زاهية، أهمها (البرتقالي، والزهري، والأصفر، والأخضر الفاتح) لتلوين جدران بيوت وشوارع المخيم، وحتى أرضياته.

وتتابع:" أردنا من خلال هذه المبادرة (بدعم من شركة باديكو الفلسطينية)، أن نلون الجدران، بالحياة، أن نقول لإسرائيل التي تلون غزة بالسواد، إننا شعب يريد الحياة، وإن الزهور على هذا المخيم ستهزم الموت والحصار".

ومنذ منتصف الشهر الماضي، وريشة الفنانين تتواصل وستستمر إلى نهاية الشهر الحالي، وصولا إلى "مخيم يشع بالفرح" كما تضيف عبد الرحمن.

الطفل رائد بكر(9 أعوام) بدا مسرورا وهو يسير بالقرب من جدار، نُقشت عليه "الزهور" و"الفراشات الملونة".

ويقول بكر: "بدي (أريد) يلونوا كمان (أيضا) الدور (البيوت) من جوا (الداخل)، ونعيش في سلام وبدون فقر ولا جوع".

ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80? من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.

وقال التقرير السنوي، الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، خاصة مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض السلطات الإسرائيلية على غزة، حصاراً خانقاً.

ولا يصدق الزائرون للمخيم الذي يحتوي على أشهر الأسواق في مدينة غزة، أنهم أمام مخيم حوّلت الألوان جدرانه الباردة إلى دافئة، بفعل خيوط هندسية وزخارف فنية متعددة الأشكال.

وانتشرت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ظاهرة تلوين جدران الأحياء الشعبية الفقيرة في قطاع غزة.

ونظم شبان فلسطينيون أكثر من مبادرة لتزيين الشوارع والأحياء، في خطوة قالوا إنها تهدف لتلوين سواد ما خلفه "العدوان الإسرائيلي الأخير"، وتراكمات سنوات "الحصار" المفروض منذ عام 2007.

وقام فنانون مؤخراً بتلوين صخور ميناء غزة، والبيوت المتنقلة (الكرفانات) ورسم وجوه ضاحكة، على جدران اكتسب بسواد "الحصار" و آثار 3 حروب شنتها إسرائيل على القطاع خلال ست سنوات فقط.