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بالأرقام: تعرف على حجم تسليح تنظيم الدولة

8/12/2015

تقرير لمنظمة العفو الدولية حول تسليح تنظيم الدولة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن الجزء الأكبر من ترسانة الأسلحة التي ساعدت على تحول تنظيم الدولة الاسلامية إلى اقوى منظمة "إرهابية" في العالم جاءت من العراق.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يمكنه أن يجهز بالأسلحة والمعدات التي استولى عليها في شهر حزيران/يونيو 2014 وحده ، ثلاثة فرق في جيش تقليدي مكونة من 40 الى 50  ألف جندي.

وأوضح تقرير المنظمة أن الإنفاق العسكري العراقي خلال عقد من الزمن  تضاعف 15 مرة ليصل الى 9,5 مليارات دولار في 2014.

ووفقا للتقرير فإن عدد البلدان التي تشكل منشأ الأسلحة والعتاد المستخدم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا يبلغ 25دولة.

وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن نحو 28 دولة زودت العراق وإيران بالأسلحة خلال الحرب بينهما بين عامي 1980 و1988 .

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