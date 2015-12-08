الواشنطن بوست: كيري يحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

جون كيري

أوردت صحيفة الواشنطن بوست أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر إسرائيل من مغبة تشجيع انهيار السلطة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك في حال حدوثه سيُكلف الإسرائيليين ما لا يطيقونه من أثمان، في الحاضر والمستقبل، على حد قوله.



وتساءل كيري عن مدى استعداد الإسرائيليين لتحمل أعباء الفوضى والانفلات الذي سيُسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية, واعتبر أن من يؤيده هو ببساطة لا يؤمن بحل الدولتين.



من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصريحات لـيائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" قال فيها إن حل الأزمة مع الفلسطينيين لا يمثـّل أولوية للحكومة الإسرائيلية،

معتبراً أن حكومة بنيامين نتنياهو ليست لديها استراتيجيةٌ واضحة في التعاطي مع الفلسطينيين حسب تعبيره.



وقال لابيد ضمن كلمة ألقاها في واشنطن: إن على الحكومة الإسرائيلية السعيَ بجدية لإيجاد حل للأزمة مع الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.