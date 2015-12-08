النفط يهبط إلى أدنى مستوياته في 7 سنوات

حقل نفط

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الاثنين متجهة نحو أدنى مستوياتها في سبع سنوات بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الذي اختتم دون اتفاق على معالجة تخمة المعروض المتزايدة ومع صعود الدولار الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تكوين مراكز من الخام.

وهوت عقود خام برنت والخام الأمريكي أكثر من خمسة في المائة في رد فعل متأخر على اجتماع أوبك الأسبوع الماضي.

ولم تتفق أوبك على خفض إنتاج النفط في ختام اجتماعها يوم الجمعة الماضي وللمرة الأولى منذ عقود تخلي وزراء النفط عن الإشارة لسقف الإنتاج.

وقال تاماس فارجا المحلل النفطي في شركة السمسرة اويل اسوشيتس في لندن "ارتفاع الدولار وتبعات اجتماع اوبك يوم الجمعة تلقي بظلالها على السوق النفطية."

وهبط سعر خام برنت خام القياس العالمي عند التسوية 2.27 دولار أو 5.28 في المائة إلى 40.73 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2009.

وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف (غرب تكساس الوسيط) عند التسوية 37.65 دولار للبرميل منخفضا 2.32 دولار أو 5.80 في المائة.

وارتفع الدولار مقابل سلة العملات بعد نشر بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة والتي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال محللون في باركليز إن غياب الإشارة لسقف إنتاج في بيان أوبك دليل على وجود خلاف.

وقال بنك باركليز "على الأقل كانت البيانات السابقة تشير إلى الالتزام.. أو الحفاظ على الإنتاج عند المستوى المستهدف (البالغ 30 مليون برميل يوميا). الأمر الواضح أن هذا البيان لم يتضمن ذلك".