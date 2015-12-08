النفط يصل إلى أقل مستوى منذ 2009 مع زيادة المخزون

محطة انتاج للنفط

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الثلاثاء إذ نزل الخام الأمريكي عن 37 دولارا للبرميل وهبط برنت دون 40 دولارا للمرة الأولى منذ مطلع 2009 وسط مخاوف من أن الطاقة التخزينية في العالم تنفد مع زيادة تخمة المعروض العالمي.



وتفاقمت التخمة نتيجة لعدم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي على سقف إنتاج مع تعهد إيران والعراق بتعزيز الإنتاج والصادرات في العام المقبل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي والخام الأمريكي أكثر من ستة بالمئة أمس الاثنين ووصلت اليوم الثلاثاء إلى مستويات منخفضة جديدة غير مسبوقة منذ أزمة الائتمان عامي 2008 و2009.