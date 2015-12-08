الصين تمنع مواطنيها من تصفح "ويكيبيديا"

الرئيس الصيني تشى جينبينج

ردا على تصريحات جيمي ويلز مؤسس موسوعة ويكبيديا البريطانية التي قال فيها إن الصين لم يعد لديها قدرة على إغلاق صفحات بعينها داخل الموسوعة قامت الحكومة الصينية اليوم بحجب موقع ويكيبيديا ومنع مواطنيها من الدخول إلى أكبر موسوعة مجانية فى العالم على الإنترنت.

وكانت بكين قد قامت بحجب النسخة الصينية من الموقع لعقد كامل من الزمن، ولكن رغبة منها في منع الصينيين من قراءة صفحات معينة تخص النظام الحاكم في الصين وضعت كافة الإصدارات تحت الحظر.

ويقول المحللون إن هذه الخطوة ضد الموسوعة العالمية جاءت بعد تغيير البروتوكول الافتراضى لها والذي جعل من الصعب على منظمة GFW الصينية حجب بعض المحتوى، ولهذا فضلت إغلاقه بالكامل،

وكان جيمى ويلز مؤسس موسوعة ويكيبيديا قد قال فى قمة آسيا للطاقة لعام 2015، إن الصين لم تعد لديها القدرة على تصفية صفحات معينة من داخل الموسوعة، وأنه لم يعد أمام المسئولين الحكوميين الآن فى الصين إما إغلاق الموقع بالكامل أو تركه للمواطنين يتصفحونه دون حظر أى جزء،.

وأختارت الحكومة الصينية الحجب الكامل للموقع .

وكانت الصين قد حجبت الموسوعة لأول مرة فى يونيو 2004 لمدة 19 يوما، وكان قرار الحجب في ذلك الوقت بمناسبة اقتراب الذكرى الـ15 لاحتجاجات ميدان تيانانمين، حيث تم حجب العشرات من المواقع