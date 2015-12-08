"الزند": 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبي بمصرية

وزير العدل المصري – أحمد الزند

أصدر وزير العدل المصري أحمد الزند، ، قرارا بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية، إيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية والموقع من وزير العدل المستشار أحمد الزند و يحمل رقم 9200 لسنة 2015 على أنه "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".