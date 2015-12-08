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البيت الأبيض: ترامب غير مؤهل لرئاسة أمريكا

8/12/2015

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن دونالد ترامب المرشح المحتمل لسباق الرئاسة غير مؤهل لأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية مطالبة ترامب بمنع المسلمين من دخول أمريكا.

وأضاف إيرنست خلال مؤتمر صحفي أن تصريحات ترامب تضر بالأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا التصريح بمنع المسلمين من دخول أمريكا يأتي بعد تراكمات من تصريحات أخرى.

وأشار إلى أن أول ما يقوم به من ينتخب لرئاسة أمريكا هو أن يضع يده على الكتاب المقدس ويقسم بأنه سيحافظ على الأمن القومي؛ مؤكدا أن ما يفعله ترامب يتنافى مع ذلك.

وأضاف إيرنست أن تصريحات ترامب تقلل من أهليته أمام المرشحين الجمهوريين، مؤكدا أن تصريحاته تضر بالديمقراطية الأمريكية، ويتناقض مع القيم الأمريكية، لكن بعض الجمهوريين يؤيدونه.

وكان المرشح المحتمل للرئاسة في أمريكا دونالد ترامب قد طالب بفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة أمام حشد من أنصاره في ساوث كارولاينا، محذرا من هجمات على غرار هجمات 11 سبتمبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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