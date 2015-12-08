"البطش" يطالب السلطة الفلسطينية بتبني الانتفاضة الحالية

شدد خالد البطش، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، على ضرورة أن تـتـبـنـى السلطة الفلسطينية الانتفاضة الحالية، وقال إنه لابد من أن يتسع نـطـاق الانتفاضة الـحـالـيـة لتشمل كل الـمـدن الفلسطينية".

وأضاف خلال مؤتمر نظمه ائتلاف شباب الانتفاضة (الثلاثاء) في ذكرى انتفاضة الحجارة، أن هـذه الانـتـفـاضـة سـتـسـتـمـر ولابـد أن تـسـتـمـر, وسـيتم التحدث لاحـقـا عـن الإنـجازات.

وأشار "البطش" إلى أن المجتمع الدولي أدار ظـهـره للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقان إنه أي المجتمع الدولي لا يــتــطــلــع إلا إلى الأقــويــاء، وأكد على ضرورة أن يقـف الفلسطينيون صفاً واحـداً خـلـف مــشــروعــهم الــوطــني .