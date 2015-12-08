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الأردن يفرض تأشيرات دخول على الليبيين

8/12/2015

مقر وزارة الخارجية الأردنية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية لوكالة فرانس برس الاثنين أن الاردن قرر فرض تأشيرات دخول على الليبيين الراغبين بزيارة المملكة اعتبارا من الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقال المتحدث محمد المومني إن القرار اتخذ "بسبب الوضع الحالي في ليبيا".

وسيزيد هذا القرار من عزلة الليبيين خصوصا بعد أن غادرت غالبية السفارات ليبيا بسبب انعدام الأمن في هذا البلد.

والأردن من الدول النادرة التي لا تزال تسير رحلات مباشرة بين عمان وطرابلس.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تدير طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

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