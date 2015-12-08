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اسكوتلاندا: علماء يتنافسون على صورة البنكنوت

8/12/2015

الكسندر غراهام بل – مخترع التليفون

بعد انتهاء مفاضلة دون اتفاق ، طلب رويال بنك أوف سكوتلند – البنك المركزي في اسكوتلاندا –  من مواطنيه اختيار عالم أو مخترع وطني لتطبع صورته على أول أوراق بنكنوت بلاستيكية جديدة من فئة عشرة جنيهات …

كانت مفاضلة جرت بهذا الشأن بين جيمس وات مبتكر آلة الاحتراق الداخلي والكسندر جراهام بل ..مخترع التليفون  كما ضمت المفاضلة  الكسندر فليمنج مكتشف البنسلين وجون لوجي بيرد مخترع التلفزيون ، حيث يشترط البنك  أن يكون المرشحون من الشخصيات التاريخية التي تنتمي لاسكتلندا أو قدمت إسهاما عظيما لها في مجال العلوم والابتكار.

وتحدد موعد غايته 20 ديسمبر كانون الاول الجاري لتقديم المقترحات وستطبع صورة من يقع عليه الاختيار على البنكنوت في النصف الثاني من عام 2017 ، وقال البنك إنه يتعين ان تكون الشخصية شهيرة فيما ستعلن القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني القادم يليها إجراء اقتراع.

ويصدر رويال بنك اوف سكوتلند أوراق البنكنوت منذ عام 1727 ولديه نحو 1.5 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) قيد التداول على خلاف انجلترا وويلز التي يصدر بنك انجلترا المركزي البنكنوت الخاص بهما ، ويفضل بنك إنجلترا المركزي ورويال بنك اوف سكوتلند أوراق البنكنوت البلاستيكية لانها أكثر أمنا ونظافة وتحملا عن البنكنوت العادي.

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