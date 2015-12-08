اتفاق بين البرلمان الليبي المنحل و المؤتمر العام لحل الأزمة

صورة أرشيفية لبرلمان طبرق و المؤتمر العام

توصّل ممثلون عن مجلس النواب الليبي المنحل في طبرق والمؤتمر الوطني العام الليبي إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة في البلاد، بعد مفاوضات دامت أياما في تونس.



ينص الاتفاق على العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق وتهيئة المناخ لذلك في ليبيا.

كما يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان، وتشكيل لجنة من عشرة أعضاء للمتابعة.

وبموجب الاتفاق المبدئي تتولى اللجنة المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني، ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين وتشكيل لجنة أخرى تتولى تنقيح الدستور.