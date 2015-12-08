البث الحي
منوعات

ابنة الـ4 أعوام تغزو يوتيوب على خُطى فاندام

8/12/2015

اكتسحت الطفلة صوفي براون، البالغة من العمر 4 سنوات، موقع يوتيوب، بعد أن تحكمت في شاحنة "فولفو 540 حصانا" عن بعد، وقد سجل الفيديو الذي نشره موقع "فولفو" للشاحنات أكثر من 1.2 مليون مشاهدة.

ولتصوير هذا الفيديو المثير جرى استخدام شاحنة "فولفو 6×8 FMX" كبيرة "الوحش" وهي قادرة على حمل 18 طناً ,  من دون سائق,  وتم التحكم فيها عن بعد بواسطة جهاز تحكم آلي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقد تمكنت الفتاة الصغيرة صوفي من السيطرة على الشاحنة وقيادتها عن بعد وتوجيهها وسط مبان وحواجز ومنحدرات كثيرة وصعبة، ولاقي الفيديو نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".

ويظهر أحد المشاهد كيف كادت الشاحنة أن تنقلب في حفرة حصى، لكنه سرعان ما تمكنت صوفي من تدارك الأمر والسيطرة على  الشاحنة بلفة مفاجئة (360 درجة) لتواصل رحلتها بمرح، وبجانبها الكعك الذي تحبه.

يذكر أنه من الأكثر الفيديوهات شهرة الفيديو الذي سجلته شركة "فولفو" المنتجة للسيارات سنة 2013 وكان بطله الممثل المشهور جون كلود فاندام، ويعد الفيديو اختباراً ودليلاً على قوة الشاحنة وصلابتها والجودة المحيرة جداً في الواقع.
 فولفو تغزو يوتيوب بصوفي صاحبة الـ4 أعوام (ميرور البريطانية)

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)