ابنة الـ4 أعوام تغزو يوتيوب على خُطى فاندام

اكتسحت الطفلة صوفي براون، البالغة من العمر 4 سنوات، موقع يوتيوب، بعد أن تحكمت في شاحنة "فولفو 540 حصانا" عن بعد، وقد سجل الفيديو الذي نشره موقع "فولفو" للشاحنات أكثر من 1.2 مليون مشاهدة.

ولتصوير هذا الفيديو المثير جرى استخدام شاحنة "فولفو 6×8 FMX" كبيرة "الوحش" وهي قادرة على حمل 18 طناً , من دون سائق, وتم التحكم فيها عن بعد بواسطة جهاز تحكم آلي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقد تمكنت الفتاة الصغيرة صوفي من السيطرة على الشاحنة وقيادتها عن بعد وتوجيهها وسط مبان وحواجز ومنحدرات كثيرة وصعبة، ولاقي الفيديو نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب".

ويظهر أحد المشاهد كيف كادت الشاحنة أن تنقلب في حفرة حصى، لكنه سرعان ما تمكنت صوفي من تدارك الأمر والسيطرة على الشاحنة بلفة مفاجئة (360 درجة) لتواصل رحلتها بمرح، وبجانبها الكعك الذي تحبه.

يذكر أنه من الأكثر الفيديوهات شهرة الفيديو الذي سجلته شركة "فولفو" المنتجة للسيارات سنة 2013 وكان بطله الممثل المشهور جون كلود فاندام، ويعد الفيديو اختباراً ودليلاً على قوة الشاحنة وصلابتها والجودة المحيرة جداً في الواقع.