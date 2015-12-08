إصابة 3 أشخاص في انفجار بوسط موسكو

عناصر من الشرطة الروسية/ أ ف ب

أفادت وكالات أنباء روسية بوقوع انفجار في موقف حافلات بوسط موسكو أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص مساء الاثنين.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن الانفجار وقع في شارع بوكروفكا في منطقة تضم العديد من الحانات والمقاهي بالمدينة.

ونقلت تاس عن مصدر بأجهزة الأمن الروسية قوله "أصيبت امرأتان بجروح من شظايا وتم نقلهما للمستشفى وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة وخضع للعلاج في الموقع".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أندريه جالياكبيروف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة تعكف على تحديد سبب الانفجار.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم الإخبارية- لكن دون الاستناد لمصدر- إن الشرطة تتعامل حتى الآن مع الحادث على أنه عمل من أعمال الشغب.