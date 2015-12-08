البث الحي
منوعات

إصابة 3 أشخاص في انفجار بوسط موسكو

7/12/2015

عناصر من الشرطة الروسية/ أ ف ب

أفادت وكالات أنباء روسية بوقوع انفجار في موقف حافلات بوسط موسكو أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص مساء الاثنين.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن الانفجار وقع في شارع بوكروفكا في منطقة تضم العديد من الحانات والمقاهي بالمدينة.

ونقلت تاس عن مصدر بأجهزة الأمن الروسية قوله "أصيبت امرأتان بجروح من شظايا وتم نقلهما للمستشفى وأصيب شخص آخر بجروح طفيفة وخضع للعلاج في الموقع".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أندريه جالياكبيروف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة تعكف على تحديد سبب الانفجار.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم الإخبارية- لكن دون الاستناد لمصدر- إن الشرطة تتعامل حتى الآن مع الحادث على أنه عمل من أعمال الشغب.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)