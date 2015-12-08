أوغلو: سنفرض عقوبات على روسيا إذا تطلب الأمر

قال رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا إذا تطلب الأمر، وتابع: "ناقــشـنـا مـجـمـوعـة من الإجـراءات الـمـحـتـملـة ضــد روسيا".

وأضاف خلال كلمته أمام الـكـتـلـة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الثلاثاء) "لن نسكت عندما تهاجم روسيـا جبـل التركمان كما لم نسكت عندما هاجم تنظيم الدولة عين العرب".

وتابع أوغلو: "نـسـتـطـيـع تـجـاوز الأزمـة مع روسيا دون الــلـجـوء إلــى تـدابـيــر أخـرى لا داعــي لـهــا، كما نستطيـع تدبيـر احتياجاتنـا مـن الطاقـة إن قطعتها روسيا عنا ووجدنا أسواقاً بديلة بالفعل، ولا نريد أن نتخذ تدابير ضد دولة صديقة ولم نشارك في العقوبات التي فرضتها أوروبـا على روسيا".

وأوضح أن وجود قوات لتركيا في العراق جاء لمساعدة القوات العراقيـة فـي الحرب ضـد الإرهاب وليس طمـعاً فـي أراضـي الغيـر.

وتابع أوغلو: "وجودنا بالموصل بناء على طلـب من محافظ الموصل للمساهمة فـي دعم وتدريب القوات هناك، والبعض اسـتـخـدم وجودنا في الـعـراق لـشـن حـملـة ضدنا وهذا أمر مرفوض وغير مقبول".

وأردف: "تواصلـت مـع رئيـس الوزراء العراقـي وأبديت لـه الـرغبـة فـي زيارة العراق فـي أقرب وقـت ممكـن، كما أن عملياتنـا في العراق تهدف إلى المساهمة في قتال تنظيـم الدولـة وتصـب فـي مصلحـة بغداد".

وأضاف أوغلو: "مــســتــمــرون فــي تدريب الــقـوات الـعـراقـيــة بـالـتـنـسـيــق الكامل مع بـغـداد، ولن نسحب قواتنا الموجودة في العراق الآن والهدف هو قتال تنظيم الدولة ومساعدة أشقائنا العراقيين".

وتابع: "أقول للشعب العراقي إن تركيا معكم وإلى جانبكم في الحرب ضد الإرهاب وأنتم أخوة لنا على الدوام".

وأكد "رئيس الوزراء التركي" على ضرورة تطهير كافة أراضي تركيا من الإرهاب ولـن يـسـتـطـيـع الإرهـابـيـون تـحـقـيـق أغراضهـم، داعياً الجميع إلـى دعـم الحزب مـن أجـل إكمال مـسيرة الإصلاح التـي بدأها فـي كافـة ربوع تركيـا.

وتابع: "إذا اسـتـمـر الـعـداء فـي إيـران تـجـاه تركيـا فـسـيلحـق ذلـك ضرراً كبيرا بالعلاقات بين البلدين، وتابع: "أنا متأكد أن كـل إيرانـي يريـد من بلده أن تقف إلى جانب تركيا والتصريحات المسيئة غير مقبولة".