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أردوغان: رجال أعمال سوريون وروس يشترون النفط من تنظيم الدولة

8/12/2015

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تسقط في فخ الرد بالمثل على أي جهة، متابعا "نحن من يحدد طريقة الرد وموعده".

وأضاف أردوغان في كلمته أمام اجتماع المخاتير بأنقرة أن تركيا القديمة طواها التاريخ وأن بلاده تسير الآن نسير نحو مستقبل أفضل".

واتهم أردوغان رجلي أعمال أحدهما من سوريا والآخر من روسيا بشراء النفط من تنظيم الدولة ومساعدته في تمويله.

وأكد أردوغان أن من يدعم النظام السوري يدعم تنظيم الدولة في ذات الوقت، مضيفا "هذه حقيقة لا يجب إنكارها".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده أنفقت 9 مليارات دولار على اللاجئين السوريين، مؤكدا مواصلة العمل على استضافتهم ما داموا في الأراضي التركية.

واستطرد أن بلاده لديها ما يزيد عن مليونين ونصف المليون لاجئ سوري,  وأنها تنقذ الكثير منهم بالبحر يوميا، وستستمر في هذه السياسة لأنهم أخوة للأتراك".

وهدد أردوغان بإعلان حالة الطوارئ في مناطق الأكراد إذا تطلب الأمر ذلك.

ووجه رسالة للأكراد قائلا إن دولتكم قوية وستحميكم وسنكافح كل الحركات الإرهابية التي تستهدفها.

ودعا أردوغان إلى دعم قوات المعارضة السورية المعتدلة في أسرع وقت، وإنشاء منطقة آمنة في سوريا حتى يحدد الشعب السوري مصيره بنفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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