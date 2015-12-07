مون: قرارات "مؤتمر المناخ" ستؤثر على مستقبل ملايين البشر

قال الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" اليوم (الاثنين) إن قادة العالم تعهدوا ببذل أقصى ما يستطيعون من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية لغازات الدفيئة.

وأضاف "مون" في كلمة له أمام جلسة لـ مؤتمر المناخ بشأن تفاهمات الاتفاق المحتمل إن القرارات التي سنتخذ في فرنسا ستؤثر على مستقبل ملايين البشر لاحقا، مطالبا الدول الكبرى بحشد التمويل اللازم البالغ 100 مليار دولار لصالح المناخ بحلول 2020 .

كما طالب الأمين العام قادة العالم بتحويل التعهدات إلى واقع بشأن معدلات الانبعاثات والحفاظ على المناخ، مشددا على ضرورة تحمل الدول النامية المزيد من المسؤولية، كل على قدره، فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ.

وأشار "مون" إلى أن حفظ مناخ الأرض والتحكم في معدلات رشيدة لانبعاثات الدفيئة مسؤولية جماعية وأنه لا يمكن للعالم أن يزدهر إلا في ظل مناخ معتدل.